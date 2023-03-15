Путин призвал укреплять органы прокуратуры на новых территориях за счет опытных сотрудников

Генеральная прокуратура одной из первых среди государственных органов приступила к созданию своих территориальных структур в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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Президент РФ Владимир Путин указал на необходимость укрепления органов прокуратуры в новых субъектах страны за счет опытных сотрудников.

«Обстановка в этих регионах остается, как всем нам известно, сложной, поэтому необходимо укреплять местные органы прокуратуры за счет опытных, решительных сотрудников, способных оперативно оказывать правовую помощь, эффективно защищать законные интересы граждан», - сказал он на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

Глава российского государства призвал в этой работе опираться на местные кадры. По словам Путина, в новых регионах достаточно людей, которые продемонстрировали свои профессиональные навыки и преданность стране.

Также президент поручил активизировать работу по защите прав участников специальной военной операции. В ходе своего выступления Путин потребовал от прокуратуры жестко реагировать на попытки дестабилизации в РФ. Кроме того, он назвал позитивной динамику борьбы с терроризмом, экстремизмом, криминалом и коррупцией.

Напомним, 27 сентября власти Донецкой и Луганской республик, а также подконтрольных российским силам Херсонской и Запорожской областей провели референдумы о присоединении к России. Уже 30 сентября в Кремле были подписаны договора о принятии в состав РФ новых территорий.