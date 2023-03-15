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В МО РФ заявили об уничтожении САУ Krab и Paladin западного производства в ходе спецоперации

13:12 15.03.2023
Самоходная артиллерийская установка Krab была уничтожена на Купянском направлении, а Paladin - на Донецком.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В Минобороны России сообщили об уничтожении самоходных артиллерийских установок Krab и Paladin производства стран НАТО в ходе специальной военной операции. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Представитель российского оборонного ведомства рассказал о ситуации на нескольких направлениях: Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском.

На Купянском направлении поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гряниковка, Степовая Новоселовка и Тимковка. Уничтожено до 70 украинских боевиков, боевая бронированная машина, три пикапа, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-20, а также самоходная гаубица «Krab» польского производства.

На Краснолиманском направлении поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Терны, Торское, Григоровка, Червоная Диброва, Невское. Суточные потери украинской стороны в личном составе на этом направлении превысили 235 человек. Уничтожены несколько единиц украинской военной техники, включая буксируемую гаубицу Д-20, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также американскую буксируемую гаубицу М777.

На Донецком направлении вооруженные формирования Украины также понесли серьезные потери в живой силе и военной технике. По словам Конашенкова, уничтожено до 160 украинских боевиков, танк, БМП, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Также украинская сторона не досчиталась САУ «Акация», гаубицы Д-20, двух боевых машин РСЗО «Град» и «Ураган», а также гаубицы М777 и самоходной американской гаубицы М109 Paladin. Также в ДНР уничтожены три склада украинских боеприпасов.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Щербаки. В районе Новоданиловки уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Суточные санитарные и безвозвратные потери неприятеля на данных направлениях составили до 75 человек. Уничтожены три боевые бронированные машины, четыре пикапа и САУ «Акация». На Херсонском направлении суточные потери противника превысили 35 человек, уничтожено шесть автомобилей и гаубица Д-30.

В новой сводке о проведении специальной военной операции также сказано, что на территории ДНР за сутки уничтожено три РЛС украинских комплексов С-300.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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