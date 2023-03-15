МО РФ: на территории ДНР уничтожено три РЛС украинских комплексов С-300 за сутки

Вражеские радиолокационные станции были уничтожены, находясь в районах населенных пунктов Украинск, Новодмитровка и Красное.

© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило, что на территории Донецкой Народной Республики за сутки было уничтожено три радиолокационные станции украинских ЗРК С-300. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Украинск, Новодмитровка и Красное Донецкой народной республики вскрыты позиции и уничтожены три радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300», - заметил Конашенков.

Игорь Конашенков подвел суточные итоги боевой работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. Огневому поражению подверглось 101 украинское артиллерийское подразделение, а также другие войска противника в 197 районах.

Российская истребительная авиация сбила украинский вертолет Ми-8 в районе Успеновки в Запорожской области.

Отличились и наши зенитчики. За сутки было перехвачено 15 украинских снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха». Также было уничтожено семь вражеских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Окоп, Двуречное (Харьковская область), Первомайск, Покровское (ЛНР), Егоровка (ДНР), Балочки (Запорожская область).

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 401 самолета, 221 вертолета, 3 425 беспилотников, 412 ЗРК, 8 303 танков и других боевых бронированных машин, 1 059 боевых машин РСЗО, 4 363 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 953 единиц специальной военной автотехники.

Также Конашенков заявил об уничтожении САУ Krab и Paladin западного производства в ходе спецоперациию

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов