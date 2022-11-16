Глава Орловской области сообщил о подрыве нефтебазы, предположительно, дроном
О вероятной диверсии на нефтяном терминале «Дружба» сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
© Фото: Андрей Попов, РИА Новости
В среду около 4 утра произошел взрыв на терминале нефтепровода «Дружба» неподалеку от села Стальной Конь в Орловской области. Глава региона Андрей Клычков сообщил в Telegram о том, что ЧП может оказаться следствием диверсии, осуществленной при помощи БПЛА.
«Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», - написал губернатор.
Орловская область входит в состав Центрального федерального округа и граничит на западе с Брянской, а на юге - с Курской областями. Расстояние от села Стальной Конь до границы с Украиной составляет 300 км.
Менее двух недель назад украинский дрон-разведчик был сбит белорусскими пограничниками неподалеку от украинской границы. Согласно сообщению, все проверки подтвердили, что коптер принадлежал ВСУ.