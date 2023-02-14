Евросоюз включил Россию в «серый список» налоговых юрисдикций

© Фото: Zheng Huansong, XinHua, Globallookpress

Европейский союз обновил так называемый «серый список» налоговых юрисдикций, включив в него Российскую Федерацию, Британские Виргинские острова, Маршалловы острова и Коста-Рику. Об этом говорится в сообщении Совета Евросоюза.

«Сегодня мы решили добавить четыре юрисдикции в список не сотрудничающих с ЕС юрисдикций для целей налогообложения: Британские Виргинские острова, Коста-Рика, Маршалловы острова и Россия. Мы просим все перечисленные страны улучшить свою правовую базу и работать над соблюдением международных стандартов в области налогообложения», - говорится в релизе.

Кроме того, согласно заявлению, Совет Евросоюза сожалеет о том, что эти юрисдикции не сотрудничают по налоговым вопросам, а также предлагает им улучшить свою правовую базу для решения выявленных проблем.

Российскую Федерацию включили в данный список после того, как группа по разработке кодекса выявила несоответствие критериям налогового управления, а также пришла к выводу, что Россия не выполнила свое обязательство по устранению вредных аспектов специального режима для международных холдинговых компаний.

Согласно заявлению Совета ЕС, «серый список» налоговых юрисдикций покинули такие страны, как Северная Македония, Барбадос, Ямайка и Уругвай. Отсрочки для устранения недостатков получили Катар, Малайзия и Гонконг. В конечном счете на данный момент в списке находятся 16 государств.

Ранее Европейский союз исключил из санкций переработанные за рубежом российские нефтепродукты. Согласно пояснению к ограничениям ЕС, в случае, если нефтепродукты из сырья из России произведены за рубежом иностранными компаниями, то предельная стоимость к ним применяться не будет.