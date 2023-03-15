Соседка сыроеда Лютого поделилась своими подозрениями по поводу блогера

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У блогера-сыроеда Максима Лютого от истощения и пневмонии умер месячный ребенок. Соседи поделились своими наблюдениями за семьей блогера.

Одна из соседок заявила, что ничего не слышала про ребенка, однако рассказала, что в доме блогера проводились занятия, туда приходили люди. Вторая соседка рассказала больше: ей показалось странным, что вскоре после родов она не увидела жену блогера с коляской или с ребенком, однако большого значения этому не придала.

«Какое-то время не было видно, потом она родила. Единственное, что меня смущало, - несколько раз я ее видела, она без ребенка и без коляски», - вспоминает соседка.

Сыроед Максим Лютый пропагандирует поедание только сырых фруктов и овощей, а также питание солнечной энергией - праноедение. Один из его советов последователям - отказаться от завтраков. Возможно, свою диету блогер прививал и едва родившемуся младенцу.

В настоящий момент известно, что ребенок умер от сильного истощения и пневмонии. Максима Лютого проверяют правоохранительные органы.

Ранее в подмосковных Мытищах младенец отравился наркотиками. Ребенок остался жив, обстоятельства происшествия выясняются.