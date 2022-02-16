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Младенец отравился наркотиками в Подмосковье

Игнат Далакян
19:37 16.02.2022
Ребенок жив и в настоящее время находится под наблюдением врачей.
Младенец отравился наркотиками в Подмосковье
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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В подмосковных Мытищах наркотиками отравился ребенок 2021 года рождения. По этому случаю уже проводится проверка ГУ МВД по Московской области. Младенец жив и в настоящее время находится под наблюдением врачей.

«Выехавшими по месту проживания малолетнего полицейскими установлено, что семья не состоит на профилактическом учете, опрошен отец ребенка 1992 года рождения», - говорится в сообщении ГУ МВД по Московской области.

Как сообщает ведомство, полиция выясняет, каким образом наркотики могли попасть к малолетнему ребенку, а также все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее сообщалось о смерти мужчины и женщины от отравления в Подмосковье. По факту гибели было возбуждено уголовное дело.

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