Младенец отравился наркотиками в Подмосковье

В подмосковных Мытищах наркотиками отравился ребенок 2021 года рождения. По этому случаю уже проводится проверка ГУ МВД по Московской области. Младенец жив и в настоящее время находится под наблюдением врачей.

«Выехавшими по месту проживания малолетнего полицейскими установлено, что семья не состоит на профилактическом учете, опрошен отец ребенка 1992 года рождения», - говорится в сообщении ГУ МВД по Московской области.

Как сообщает ведомство, полиция выясняет, каким образом наркотики могли попасть к малолетнему ребенку, а также все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее сообщалось о смерти мужчины и женщины от отравления в Подмосковье. По факту гибели было возбуждено уголовное дело.