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Сотрудники Росгвардии провели в трех районах Донецкой Народной Республики поисковые и адресные мероприятия, в ходе которых вывезли и уничтожили с соблюдением мер безопасности большое количество боеприпасов и взрывчатки, обнаруженных в схронах украинских боевиков. В тайниках были найдены вооружение НАТО, боевые машины и артиллерийская установка.

В заброшенных частных домовладениях были выявлены места, где незаконно проживали украинские националисты. В их телефонах найдена переписка с украинскими спецслужбами и фотографии охраняемых нацгвардией РФ инженерных сетей коммуникаций.

У пособников националистов обнаружено военное обмундирование и носители информации, которые, предположительно, имеют отношение к одной из украинских воинских частей.

Ранее спецназовцы обнаружили в Луганской Народной Республике доказательства того, что спецслужбы США проводили работы по дестабилизации ситуации на востоке Украины. Были найдены учебные пособия, в которых транслировались ложные сведения о происходящем на Украине и разжигалась ненависть к России.