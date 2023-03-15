Захарова осудила представителя Британии в ООН, заговорившего по-русски

Фергус Экерсли во время заседания СБ ООН заговорил по-русски, пытаясь доказать, что Британия не продвигает русофобию.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала выступление политкоординатора постпредства Великобритании Фергуса Экерсли. Во время заседания Совета Безопасности (СБ) ООН Экерсли заговорил на русском языке, когда пытался привести доказательства, что Лондон не пропагандирует русофобию.

Вместе с тем политик указал, что страны «вместе сражались в двух мировых войнах» и имеют «исторические отношения». Захарова в свою очередь отметила, что такие заходы британских дипломатов «абсолютно бесполезны».

«Это невозможно слушать. Они, видимо, считают, что этот низкий уровень британского образования, который они получили, что такой же уровень у всех», - сказала дипломат в эфире радио Sputnik.

Ранее посольство РФ обратилось с призывом прекратить русофобскую пропаганду в Британии. Требование связано с ростом уровня преступлений на основе ненависти к русским.