Мантуров представит идеи по запуску программы льготной аренды для работников ОПК
Глава Минпромторга Денис Мантуров должен представить идеи по запуску специальной программы льготной аренды для работников оборонно-промышленного комплекса.
Соответствующее распоряжение отдал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.
«Вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров должен представить предложения по запуску специальной программы льготного арендного жилья для работников ОПК, расширению налоговых льгот при закупке компаниями отечественного высокотехнологичного оборудования и утверждению их перечня по отраслям», - говорится в сообщении.
Также Мантуров будет курировать корректировку нормативной базы для закупок авто с комплектом санитарно-диагностического оборудования.
Напомним, программу льготной аренды жилья для работников ОПК предложил запустить президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.