ОПК Мантуров представит идеи по запуску программы льготной аренды для работников ОПК Тимур Шерзад Соответствующее распоряжение отдал председатель правительства России Михаил Мишустин, о чем сообщает пресс-служба кабмина. © Фото: MIT Russia, GlobalLookPress Читайте нас на: Глава Минпромторга Денис Мантуров должен представить идеи по запуску специальной программы льготной аренды для работников оборонно-промышленного комплекса. Соответствующее распоряжение отдал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России. «Вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров должен представить предложения по запуску специальной программы льготного арендного жилья для работников ОПК, расширению налоговых льгот при закупке компаниями отечественного высокотехнологичного оборудования и утверждению их перечня по отраслям», - говорится в сообщении. Также Мантуров будет курировать корректировку нормативной базы для закупок авто с комплектом санитарно-диагностического оборудования. Напомним, программу льготной аренды жилья для работников ОПК предложил запустить президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Экспертное мнение и аналитика