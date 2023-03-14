Госпитализацию Розенбаума подтвердили в Красноярской межрайонной больнице

Артист, предположительно, пожаловался на боль в ногах, после чего врачи якобы нашли у него тромб.

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В Красноярской межрайонной больнице подтвердили информацию о госпитализации народного артиста России Александра Розенбаума.

«Да, находится», - сказал «Звезде» источник в медучреждении, отказавшись комментировать состояние артиста.

Напомним, Telegram-канал «112» сообщал, что Розенбаума внезапно прооперировали в Красноярске. Также отмечалось, что певец якобы жаловался на боль в ногах, после чего врачи обнаружили у Розенбаума тромб, который был вскоре удален.

Ранее в пресс-службе Нацмедпалаты сообщили, что президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль перенес плановую операцию.