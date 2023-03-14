Марочко: активизировались украинские ДРГ в районах Сватово и Кременной в ЛНР

Также, как отметил Марочко, националисты активно используют беспилотники.

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В районах Кременной и Сватово в Луганской Народной Республике активизировались украинские диверсанты. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«С улучшением погодных условий на Сватовско-Кременском участке активизировались ДРГ противника», - пишет он в своем Telegram-канале.

По словам Марочко, диверсионные группы состоят из пяти-восьми человек. Он добавил, что ДРГ работают с использованием БПЛА.

«Активно используют БПЛА, как квадрокоптеры, так и крыло. Средства связи в основном спутниковые», - пояснил Марочко.

Ранее подполковник Народной милиции в отставке заявил, что на Украине усилили вербовку женщин в армию. Он подчеркнул, что, по имеющимся данным, особенно ценятся те, кто получил высшее образование в области биологии, химии, биотехнологии и ветеринарной медицины.