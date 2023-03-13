Марочко заявил, что на Украине усилили вербовку женщин в армию

Особенно ценятся те, кто имеет высшее образование в области химии, биологии, биотехнологии.

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На Украине начали активно вербовать женщин в армию. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Украинские военкоматы усилили вербовку женщин для отправки в зону проведения СВО», - пишет он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что особенно востребованны те, кто получил высшее образование в области биологии, химии, биотехнологии и ветеринарной медицины. В основном вербуют женщин от 22 до 45 лет.

Тех, кто подписал контракт, принимают на военную службу. Им выдают документы «с присвоением военно-учетной специальности согласно перечню № 313».

Ранее Марочко заявил, что украинские боевики переходят в оборону на Краснолиманском направлении. По его словам, противник сосредотачивает усилия на охране и обороне занятых ранее районов.