Украинские боевики выпустили шесть ракет HIMARS по Красному Лучу в ЛНР

Обстрел произошел в 6:00 по местному времени.

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Украинские боевики выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по городу Красный Луч в Луганской Народной Республике. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 06.00 по н.п. Красный Луч (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (6 ракет)», - говорится в сообщении.

Ранее были опубликованы кадры последствий украинского обстрела Волновахи из РСЗО HIMARS. От удара погибли две женщины и был ранен ребенок.