Курица Галя поселилась в окопе российских бойцов и каждый день провожает их в бой
Когда к российским военнослужащим в окоп пришла курица, они отнесли ее в ближайшее село, однако Галя вскоре вернулась на позиции, и бойцы решили оставить ее.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
К российским бойцам в районе Кременной прибилась курица. Она поселилась в окопе и теперь провожает военнослужащих в бой. На разрывы снарядов, звучащие невдалеке, она совершенно не реагирует.
Как рассказали сами бойцы, когда курица пришла к группе резерва десантников, они отнесли ее в ближайшее село. Однако птица не захотела там оставаться и вернулась на позиции. Теперь Галя живет вместе с российскими военнослужащими в окопе.
«Провожает группу вечером на задание, уже все знает», - рассказали бойцы.
Ранее сообщалось о наступлении российских десантников на Кременском направлении. Каждый день они продвигаются примерно на 300 метров, бои идут за каждый окоп.