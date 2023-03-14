Россия распространила в СБ ООН переписку о расследовании теракта на «Северных потоках»

По словам Дмитрия Полянского, документы свидетельствуют о низком уровне информированности РФ о ходе расследования диверсии на трубопроводах.

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Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва распространила в Совете Безопасности (СБ) и Генеральной Ассамблее (ГА) ООН копию переписки с Германией, Данией и Швецией о расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2».

«Документы позволяют нашим коллегам в ООН убедиться, что утверждения об информировании нас этими странами о ходе их расследований не соответствуют действительности», - подчеркнул Полянский у себя в Telegam-канале.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что ситуацию с терактом на газопроводах «Северный поток» хотят запутать путем вброса мнимой утечки данных, опубликованных без ссылок на реальный источник. Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что СБ ООН должен срочно принять резолюцию о создании независимой комиссии по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток».