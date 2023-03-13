Захарова заявила, что Совбез ООН должен принять резолюцию о комиссии по взрывам на «Северных потоках»

По словам Захаровой, найденный на расстоянии 30 км от места диверсии на «потоках» предмет еще раз подчеркивает необходимость принятия Совбезом ООН резолюции о комиссии по взрывам на газопроводах.

© Фото: The Swedish Coast Guard XinHua Globallookpress

Совет безопасности Организации Объединенных Наций должен срочно принять резолюцию о создании независимой комиссии по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток». Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Согласно заявлению, опубликованному в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства, в МИД РФ обратили внимание на недавно появившуюся информацию, согласно которой на расстоянии 30 км от места диверсии на газопроводах «Северный поток» обнаружили «предмет», не являющийся элементом трубопровода, но который может представлять собой элемент взрывчатки.

Мария Захарова отметила, что данная «находка» в очередной раз подчеркивает острую необходимость срочного принятия Совбезом ООН резолюции об учреждении генсеком Организации комиссии для раскрытия всех обстоятельств диверсии.

Ранее в Еврокомиссии отказались отвечать на вопрос, обсуждали ли глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден утечки в СМИ по диверсиям на «Северных потоках». Официальный представитель ЕК заявила, что нет ничего нового касательно этой темы и ее обсуждения главой Еврокомиссии.