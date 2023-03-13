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Американский офицер Риттер заявил, что США желают открыть второй фронт против РФ в Грузии

Елизавета Потейчук
10:16 13.03.2023
Скотт Риттер подчеркнул, что Украина стала «еще одним винтиком в американском поясе нестабильности».
Американский офицер Риттер заявил, что США желают открыть второй фронт против РФ в Грузии
© Фото: Kate Sovdagari, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Вашингтон желает открыть второй фронт против России в Грузии. Он подчеркнул, что США готовы позволить грузинам умереть за свои дела в погоне за американскими геополитическими амбициями, хотя при этом сами никогда не пожертвуют жизнью своих граждан ради защиты Грузии.

«США используют помощь в размере 40 миллионов долларов, ежегодно направляемую через Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID), для проведения того, что равносильно “мягкому перевороту” в Грузии, направленному на смену нынешнего правительства на то, которое будет соответствовать американским, а не грузинским целям и задачам, включая создание второго фронта против России», - сказал Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

Вместе с тем отставной офицер назвал Грузию уменьшенной версией Украины и еще одним винтиком в американском «поясе нестабильности».

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» не допустит открытия второго фронта для Украины.

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