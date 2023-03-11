Глава комитета сената Манчин заявил о способности США заместить российский газ в Европе

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Соединенные Штаты Америки имеют все возможности, чтобы полностью заместить российскую нефть и газ на европейском рынке. С таким заявлением на полях международной энергетической конференции в Хьюстоне выступил глава комитета по энергетике и природным ресурсам американского сената Джо Манчин.

«Я думаю, да. Мы в состоянии», - цитирует РИА Новости его слова.

Как признался Манчин, он предпочел бы полностью лишить Москву возможности выхода на международный рынок со своими энергоносителями, но добавил при этом, что каждая страна сама должна принимать подобные решения.

Ранее, в рамках все той же конференции в Хьюстоне, помощник канцлера ФРГ по экономике Йорг Кукис признал, что отказ от российского газа стал огромным стрессом для экономики Германии. С его слов, найти новых поставщиков сразу невозможно.