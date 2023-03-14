Пушки «Гиацинт» уничтожили военные объекты и живую силу украинских боевиков в зоне СВО

Слаженная работа «Гиацинтов», от снарядов которых трудно скрыться, и БПЛА помогает добиться высокой точности огня по позициям противника.

© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Минобороны России показало видео артиллерийских расчетов 152-мм самоходных пушек «Гиацинт-С» и буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» ЦВО. Они уничтожили военные объекты, фортификационные сооружения и живую силу противника в зоне специальной военной операции.

Артиллеристы ВС РФ ведут стрельбу 152-мм осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 30 километров. По словам командира артиллерийского орудия с позывным «Жора», от снарядов «Гиацинта» трудно спрятаться и трудно убежать.

Российские военные нанесли удары по огневым позициям артиллерии украинских боевиков, складам боеприпасов, укрепленным опорным пунктам и скоплениям живой силы противника.

Добиться высокой точности огня помогают расчеты БПЛА, которые ведут разведку позиций неприятеля.

Ранее бригада морской пехоты показала самые протяженные подземные коридоры в зоне СВО, длина которых достигает сотен метров, а то и целых километров. Они представляют собой «подземный город» с улицами и перекрестками.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.