Бригада морской пехоты показала самые протяженные подземные коридоры в зоне СВО

В «серой зоне» Запорожской области, которая хорошо просматривается и простреливается, находятся самые протяженные подземные коридоры с перекрестками, поворотами и целыми улицами.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Вдоль линии фронта в южном секторе зоны проведения СВО находятся самые протяженные и укреплённые оборонительные рубежи, а также техника всех мастей и калибров: реактивная, дальнобойная, сверхточная и проходимая.

По целям отстреливаются Т-90 «Прорыв» и противотанковый ракетный комплекс «Корнет». Среди плюсов последнего - скорость и мобильность. Он поражает танки и другие бронированные цели, включая оснащенные современными средствами. Для маскировки используются дымовые завесы.

В «серой зоне», переднем крае обороны Запорожской области, который является хорошо просматриваемым и простреливаемым, все перемещения происходят по самым протяженным скрытым ходам. Это целый город с улицами, перекрестками и поворотами. Длина коридоров и лабиринтов достигает сотен метров, а то и нескольких километров.

Там, где заканчиваются ходы сообщений, разведгруппы позволяют себе вылазки, чтобы зачистить территории от продолжающих проникать диверсантов. Здесь без шансов, небо тоже закрыто. Наша оборона в несколько непроходимых эшелонов - тупик для противника.

Ранее военные показали, как управлять пулеметом «Корд» изнутри «Мсты». На самоходную гаубицу «Мста» устанавливают пулемет «Корд», огонь из которого можно вести при помощи специального механизма.

Материал подготовили Виктория Косогляденко, Вероника Волосунова и Николай Баранов.