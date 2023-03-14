Антироссийские санкции привели к отказу многих стран от доллара в пользу национальных валют в вопросе торговых отношений. Такое решение снижает спрос на доллар и ведет США к риску оказаться в «долговой яме».

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Санкции против России для многих стран являются причиной отказаться от доллара, в связи с чем Вашингтон теряет способность проецировать свою силу на международной арене. Об этом написала в газете New York Post Джей Ньюман.

«Отказ от доллара нанесет мощный удар по позиции Америки на международной арене. Эпоха, когда можно было печатать неограниченное количество долларов, может подойти к концу, а с ней в прошлом останется наша возможность дешево покупать иностранные товары», — написала обозреватель.

Как отметила Ньюман, нейтральными к антироссийским санкциям со стороны Запада оказались более 100 стран. Такое решение вынуждает их объединяться в экономические коалиции, которые используют национальные валюты, чтобы реализовать товары. Это опровергает тезис западных аналитиков об отсутствии альтернативы доллару.

Использование национальных валют между странами приводит к снижению спроса на доллар, что снижает его стоимость. По словам Ньюман, это приведет к постепенному повышению цен и риску «долговой ямы» для США. Падение американского доллара не пройдет бесследно в вопросе влияния Соединенных Штатов на международной арене.

Избежать трагического сценария Вашингтон сможет только в случае сокращение стратегических противников, чтобы «раз и навсегда навести порядок в собственной экономике».

Ранее журналистка Daily Mail сравнила жизнь в Британии и России после года западных санкций. Женщина засомневалась в пользе санкций, как только взглянула на прилавки магазинов в Перми.