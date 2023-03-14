В стране и мире В стране и мире В стране и мире

NYP: США больше не смогут неограниченно печатать доллары из-за антироссийских санкций

Вероника Волосунова
04:10 14.03.2023
Антироссийские санкции привели к отказу многих стран от доллара в пользу национальных валют в вопросе торговых отношений. Такое решение снижает спрос на доллар и ведет США к риску оказаться в «долговой яме».
NYP: США больше не смогут неограниченно печатать доллары из-за антироссийских санкций
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
Читайте нас на:

Санкции против России для многих стран являются причиной отказаться от доллара, в связи с чем Вашингтон теряет способность проецировать свою силу на международной арене. Об этом написала в газете New York Post Джей Ньюман.

«Отказ от доллара нанесет мощный удар по позиции Америки на международной арене. Эпоха, когда можно было печатать неограниченное количество долларов, может подойти к концу, а с ней в прошлом останется наша возможность дешево покупать иностранные товары», — написала обозреватель.

Как отметила Ньюман, нейтральными к антироссийским санкциям со стороны Запада оказались более 100 стран. Такое решение вынуждает их объединяться в экономические коалиции, которые используют национальные валюты, чтобы реализовать товары. Это опровергает тезис западных аналитиков об отсутствии альтернативы доллару.

Использование национальных валют между странами приводит к снижению спроса на доллар, что снижает его стоимость. По словам Ньюман, это приведет к постепенному повышению цен и риску «долговой ямы» для США. Падение американского доллара не пройдет бесследно в вопросе влияния Соединенных Штатов на международной арене.

Избежать трагического сценария Вашингтон сможет только в случае сокращение стратегических противников, чтобы «раз и навсегда навести порядок в собственной экономике».

Ранее журналистка Daily Mail сравнила жизнь в Британии и России после года западных санкций. Женщина засомневалась в пользе санкций, как только взглянула на прилавки магазинов в Перми.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:18 В стране и мире
Видео
В США растут панические настроения на фоне закрытия двух банков
18:29 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры последствий украинского обстрела Волновахи из РСЗО HIMARS
18:34 В стране и мире
Видео
Ликсутов рассказал о причинах остановки движения на БКЛ в Москве
17:04 Армия
Видео
Экипаж вертолета фрегата «Адмирал Горшков» омыл гидроакустическую станцию в Индийском океане
16:36 В стране и мире
СК РФ возбудил уголовное дело по факту остановки движения на БКЛ в Москве
Популярное
Экс-президент Грузии Саакашвили рассказал об угрозе полиорганной недостаточности
Foreign Policy: США передали Украине три меча и кремневый топор
Видео
Драка двух учеников в школе на востоке Москвы закончилась реанимацией
Видео
В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ ударил двух учеников и назвал их «чепушилами»
«СЭ»: Костомарову могут ампутировать еще одну часть руки
Видео
Мужчина столкнул подростка под поезд в московском метро
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.