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В Белом доме заявили, что ситуация с банковским сектором США в 2023 году не похожа на кризис 2008 года

Марина Крижановская
03:50 14.03.2023
Также там отметили, что помощь банкам SVB и Signature Bank оказывается из осуществлявшихся теми выплат органам госрегулирования.
В Белом доме заявили, что ситуация с банковским сектором США в 2023 году не похожа на кризис 2008 года
© Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress
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В Белом доме заявили, что банковский сектор США устойчив и сценарии финансового кризиса 2008 года не повторятся. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«В целом банковская система является намного более устойчивой, стоит на более прочном основании, чем до финансового кризиса. Повторяю: это не 2008 год», - приводит ее слова ТАСС.

Также представитель Белого дома опровергла информацию политиков от Республиканской партии, что якобы правительство США спасает ряд американских банков за счет налогоплательщиков. Она повторила слова Байдена, заявлявшего, что помощь SVB и Signature Bank оказывается из осуществлявшихся теми выплат органам госрегулирования.

«Нет, это не операция по спасению от банкротства за государственный счет. Это очень отличается от того, что мы видели в 2008 году», - заявила Жан-Пьер.

Ранее американский президент Байден заверил граждан в безопасности банковской системы. На фоне закрытия двух банков США он утверждал, что американцы могут быть уверены в безопасности банковской системы страны. Вместе с тем, он заверил жителей, что все их депозиты будут доступны при необходимости и что руководство обанкротившихся банков будет уволено.

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