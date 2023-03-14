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В Сербии потребовали отставки министра из-за призыва ввести антироссийские санкции

Вероника Волосунова
03:32 14.03.2023
В Сербском «Движении социалистов» считают, что Бастой движет идея подорвать независимость и нейтралитет страны. Сейчас, когда Сербия нуждается в единстве, он хочет разделить правительство.
В Сербии потребовали отставки министра из-за призыва ввести антироссийские санкции
© Фото: Thomas Imo PHOTOTHEK Globallookpress
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Сербское «Движение социалистов», главой которого является директор Агентства безопасности и информации Александар Вулин, выступило за отставку министра хозяйства Раде Басты, обратившегося к правительству с призывом ввести антироссийские санкции. Об этом следует из заявлении движения.

«Сейчас, когда нам нужно единство, Баста преследует цель разделить правительство Сербии в вопросе о его приверженности присоединению к противозаконным санкциям против Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Участники движения сильно раскритиковали действия Басты. Теперь они ожидают его личной отставки в случае, если ему не удастся заполучить поддержку других министров в борьбе против независимой, нейтральной и свободолюбивой Сербии . Это покажет, насколько он, действительно, следует своим идеям.

«Особенно позорно, что Баста прячется за спиной президента Сербии, чтобы подорвать независимость и нейтралитет, которые Александар Вучич защищает как от иностранцев, так и от таких местных трусов», - добавили участники движения.

Ранее Раде Баста призвал ввести санкции против России, поскольку у отказа от европейских рестрикций «высокая цена». При этом президент Сербии неоднократно заявлял, что вопреки давлению стран Запада, страна не планирует вводить антироссийские санкции и надеется до последнего сохранять нейтралитет.  

Под давлением Запада из-за нейтральной позиции по вопросу на Украине оказалась и Грузия. В стране начались массовые беспорядки, причина которых, по оценкам экспертов, заключается в желании США «воспитать правительство страны», отказавшееся открывать второй фронт для Украины против РФ. 

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