В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Увеличение мощностей: Шойгу поставил задачи во время посещения завода КТРВ

Игнат Далакян
Александр Федорчак
22:57 14.03.2023
Сергей Шойгу поставил задачу КТРВ удвоить производство высокоточного оружия.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Удвоить выпуск высокоточных средств поражения. Такое поручение дал министр обороны России Сергей Шойгу во время посещения завода входящего в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Глава Министерства обороны России прибыл сегодня на производство с инспекцией. После осмотра мощностей, министр обороны провел совещание.

В подмосковном Королеве, где находится штаб-квартира Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Сергей Шойгу осматривает один из цехов предприятия. Руководитель оборонного гиганта Борис Обносов делится с Сергеем Шойгу планами по модернизации высокоточного оружия, которое, в том числе, использует наша армия в зоне специальной военной операции.

«Корпорация "тактического ракетного вооружения" решает большой, если не сказать огромный, комплекс вопросов которые стоят на сегодняшний день при проведении специальной военной операции. Это и те комплексы, которые уже производятся. То что наработано за короткий промежуток времени», - заявил Сергей Шойгу.

Предприятия, входящие в корпорацию, гособоронзаказ выполняют с высокими показателями, но министр обороны ставит новую, более амбициозную задачу - удвоить объемы производства высокоточных средств поражения.

«Вам это по силам. Во всяком случае все для этого сделано. У вас набраны кадры. Достаточно квалифицированный персонал. Работает с большим подъемом и хорошим настроением. Вся комплектация решена. Сейчас задача одна - это увеличение производительности труда. Сокращение издержек. Затрат. В основном трудозатрат», - заявил министр обороны России.

По отдельным новейшим образцам вооружения предприятие уже не использует опытные образцы, а перешло на серийное производство.

«Именно поэтому мы так надеемся, что те обязательства, которые вы взяли на себя в 2023-м году, 2024-м году, в целом по программе - они будут выполнены. У нас действительно появится, помимо того что уже есть, у нас появятся новые дополнительные изделия, которые отсутствуют не только у сегодняшнего противника. Но и вообще. Вооруженных сил других стран», - заявил Сергей Шойгу.

«Тактическое ракетное вооружение» - специализируется на разработке и модернизации противокорабельных, противорадиолокационных, многоцелевых ракет и авиабомб. Сейчас основной упор на производство тактических высокоточных ракет, которые в зоне СВО использует не только наша оперативно-тактическая и дальняя авиация, но и береговые комплексы «Бастион». Они неоднократно наносили удары по военной инфраструктуре Украины.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:44 Армия
В МО РФ сообщили подробности крушения американского БПЛА MQ-9 в Черном море
20:19 В стране и мире
Видео
Путин назвал «чушью» причастность Украины к взрыву на «Северных потоках»
19:00 В стране и мире
Опубликованы кадры с места взрыва автомобиля в Мелитополе
18:28 В стране и мире
Небензя сообщил, что ФРГ, Дания и Швеция отказались сотрудничать по расследованию теракта на «Северных потоках»
16:17 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что все международные проблемы начались после развала СССР
Популярное
Видео
«Если ничего не мешает, нужно спать ложиться»: Путин пошутил о преодолении трудностей
Экс-президент Грузии Саакашвили рассказал об угрозе полиорганной недостаточности
Foreign Policy: США передали Украине три меча и кремневый топор
Видео
Драка двух учеников в школе на востоке Москвы закончилась реанимацией
Видео
В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ ударил двух учеников и назвал их «чепушилами»
«СЭ»: Костомарову могут ампутировать еще одну часть руки
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.