Увеличение мощностей: Шойгу поставил задачи во время посещения завода КТРВ

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Удвоить выпуск высокоточных средств поражения. Такое поручение дал министр обороны России Сергей Шойгу во время посещения завода входящего в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Глава Министерства обороны России прибыл сегодня на производство с инспекцией. После осмотра мощностей, министр обороны провел совещание.

В подмосковном Королеве, где находится штаб-квартира Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Сергей Шойгу осматривает один из цехов предприятия. Руководитель оборонного гиганта Борис Обносов делится с Сергеем Шойгу планами по модернизации высокоточного оружия, которое, в том числе, использует наша армия в зоне специальной военной операции.

«Корпорация "тактического ракетного вооружения" решает большой, если не сказать огромный, комплекс вопросов которые стоят на сегодняшний день при проведении специальной военной операции. Это и те комплексы, которые уже производятся. То что наработано за короткий промежуток времени», - заявил Сергей Шойгу.

Предприятия, входящие в корпорацию, гособоронзаказ выполняют с высокими показателями, но министр обороны ставит новую, более амбициозную задачу - удвоить объемы производства высокоточных средств поражения.

«Вам это по силам. Во всяком случае все для этого сделано. У вас набраны кадры. Достаточно квалифицированный персонал. Работает с большим подъемом и хорошим настроением. Вся комплектация решена. Сейчас задача одна - это увеличение производительности труда. Сокращение издержек. Затрат. В основном трудозатрат», - заявил министр обороны России.

По отдельным новейшим образцам вооружения предприятие уже не использует опытные образцы, а перешло на серийное производство.

«Именно поэтому мы так надеемся, что те обязательства, которые вы взяли на себя в 2023-м году, 2024-м году, в целом по программе - они будут выполнены. У нас действительно появится, помимо того что уже есть, у нас появятся новые дополнительные изделия, которые отсутствуют не только у сегодняшнего противника. Но и вообще. Вооруженных сил других стран», - заявил Сергей Шойгу.

«Тактическое ракетное вооружение» - специализируется на разработке и модернизации противокорабельных, противорадиолокационных, многоцелевых ракет и авиабомб. Сейчас основной упор на производство тактических высокоточных ракет, которые в зоне СВО использует не только наша оперативно-тактическая и дальняя авиация, но и береговые комплексы «Бастион». Они неоднократно наносили удары по военной инфраструктуре Украины.