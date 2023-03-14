В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Шойгу ответил на вопрос Путина о возможности переноса объектов МО РФ для развития дальневосточных городов

Игнат Далакян
21:01 14.03.2023
Министр обороны РФ затронул тему аэродрома в Чите и отдельного объекта на Сахалине.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу ответил на вопрос президента РФ Владимира Путина о возможности переноса объектов ведомства, чтобы использовать их для развития дальневосточных городов.

«Два вопроса по нашей части. Это аэродром практически в городской черте в Чите и то, что касается отдельного объекта на Сахалине», - сказал министр обороны России.

Согласно словам Сергея Шойгу, с губернатором Сахалина было подписано соглашение о передаче имущества Министерства обороны РФ. Глава отметил, что со своей стороны МО РФ все обязательства были выполнены.

«То, что касается Читы и аэродрома. Здесь нам надо вместе с коллегами посмотреть, потому что там надо достаточно грамотно распределить ту нагрузку, которую несет на себе на сегодняшний день аэродром в Чите, чтобы в дальнейшем передать этот объект», - сообщил Сергей Шойгу.

Ранее президент РФ на совещании по реализации программы развития дальневосточных городов призвал развивать важнейшие опорные точки БАМа. Речь шла о городах Тында и Северобайкальск, которые, по словам российского лидера, обеспечивают надежную работу магистрали.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:19 В стране и мире
Видео
Путин назвал «чушью» причастность Украины к взрыву на «Северных потоках»
19:00 В стране и мире
Опубликованы кадры с места взрыва автомобиля в Мелитополе
18:28 В стране и мире
Небензя сообщил, что ФРГ, Дания и Швеция отказались сотрудничать по расследованию теракта на «Северных потоках»
16:17 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что все международные проблемы начались после развала СССР
15:11 В стране и мире
Путин прибыл в Улан-Удэ, где посетит авиазавод и встретится с Цыденовым
Популярное
Видео
«Если ничего не мешает, нужно спать ложиться»: Путин пошутил о преодолении трудностей
Экс-президент Грузии Саакашвили рассказал об угрозе полиорганной недостаточности
Foreign Policy: США передали Украине три меча и кремневый топор
Видео
Драка двух учеников в школе на востоке Москвы закончилась реанимацией
Видео
В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ ударил двух учеников и назвал их «чепушилами»
«СЭ»: Костомарову могут ампутировать еще одну часть руки
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.