Шойгу ответил на вопрос Путина о возможности переноса объектов МО РФ для развития дальневосточных городов

Министр обороны РФ затронул тему аэродрома в Чите и отдельного объекта на Сахалине.

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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу ответил на вопрос президента РФ Владимира Путина о возможности переноса объектов ведомства, чтобы использовать их для развития дальневосточных городов.

«Два вопроса по нашей части. Это аэродром практически в городской черте в Чите и то, что касается отдельного объекта на Сахалине», - сказал министр обороны России.

Согласно словам Сергея Шойгу, с губернатором Сахалина было подписано соглашение о передаче имущества Министерства обороны РФ. Глава отметил, что со своей стороны МО РФ все обязательства были выполнены.

«То, что касается Читы и аэродрома. Здесь нам надо вместе с коллегами посмотреть, потому что там надо достаточно грамотно распределить ту нагрузку, которую несет на себе на сегодняшний день аэродром в Чите, чтобы в дальнейшем передать этот объект», - сообщил Сергей Шойгу.

Ранее президент РФ на совещании по реализации программы развития дальневосточных городов призвал развивать важнейшие опорные точки БАМа. Речь шла о городах Тында и Северобайкальск, которые, по словам российского лидера, обеспечивают надежную работу магистрали.