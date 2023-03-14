Путин назвал «чушью» причастность Украины к взрыву на «Северных потоках»
Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал «полной чушью» заявления о том, что к взрыву на «Северных потоках» причастны украинские активисты. Об этом российский лидер заявил в ходе посещения авиационного завода в Улан-Удэ.
«Уверен, что это полная чушь. Взрыв подобного рода такой мощности на такой глубине могут осуществить только специалисты. При чем, поддержанные всей мощью государства, которые располагают определенными технологиями», - сказал российский президент.
Российский президент отметил, что теоретически в этом заинтересованы Соединенные Штаты для того, чтобы прекратить подачу российских энергоносителей на европейский рынок и поставлять объемы своего сжиженного газа.
Ранее Владимир Путин заявил, что теракт на газопроводах «Северный поток» был организован на государственном уровне.