Путин назвал «чушью» причастность Украины к взрыву на «Северных потоках»

Президент РФ добавил, что в теракте на «Северных потоках» теоретически заинтересованы США.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал «полной чушью» заявления о том, что к взрыву на «Северных потоках» причастны украинские активисты. Об этом российский лидер заявил в ходе посещения авиационного завода в Улан-Удэ.

«Уверен, что это полная чушь. Взрыв подобного рода такой мощности на такой глубине могут осуществить только специалисты. При чем, поддержанные всей мощью государства, которые располагают определенными технологиями», - сказал российский президент.

Российский президент отметил, что теоретически в этом заинтересованы Соединенные Штаты для того, чтобы прекратить подачу российских энергоносителей на европейский рынок и поставлять объемы своего сжиженного газа.

Ранее Владимир Путин заявил, что теракт на газопроводах «Северный поток» был организован на государственном уровне.