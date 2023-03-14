В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин назвал «чушью» причастность Украины к взрыву на «Северных потоках»

Игнат Далакян
20:19 14.03.2023
Президент РФ добавил, что в теракте на «Северных потоках» теоретически заинтересованы США.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Владимир Гердо, РИА Новости
Читайте нас на:

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал «полной чушью» заявления о том, что к взрыву на «Северных потоках» причастны украинские активисты. Об этом российский лидер заявил в ходе посещения авиационного завода в Улан-Удэ.

«Уверен, что это полная чушь. Взрыв подобного рода такой мощности на такой глубине могут осуществить только специалисты. При чем, поддержанные всей мощью государства, которые располагают определенными технологиями», - сказал российский президент.

Российский президент отметил, что теоретически в этом заинтересованы Соединенные Штаты для того, чтобы прекратить подачу российских энергоносителей на европейский рынок и поставлять объемы своего сжиженного газа.

Ранее Владимир Путин заявил, что теракт на газопроводах «Северный поток» был организован на государственном уровне.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:19 В стране и мире
Видео
Путин назвал «чушью» причастность Украины к взрыву на «Северных потоках»
19:00 В стране и мире
Опубликованы кадры с места взрыва автомобиля в Мелитополе
18:28 В стране и мире
Небензя сообщил, что ФРГ, Дания и Швеция отказались сотрудничать по расследованию теракта на «Северных потоках»
16:17 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что все международные проблемы начались после развала СССР
15:11 В стране и мире
Путин прибыл в Улан-Удэ, где посетит авиазавод и встретится с Цыденовым
Популярное
Видео
«Если ничего не мешает, нужно спать ложиться»: Путин пошутил о преодолении трудностей
Экс-президент Грузии Саакашвили рассказал об угрозе полиорганной недостаточности
Foreign Policy: США передали Украине три меча и кремневый топор
Видео
Драка двух учеников в школе на востоке Москвы закончилась реанимацией
Видео
В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ ударил двух учеников и назвал их «чепушилами»
«СЭ»: Костомарову могут ампутировать еще одну часть руки
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.