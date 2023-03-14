Путин заявил, что теракт на «Северных потоках» был организован на государственном уровне

Российский президент заявил об очевидности организации теракта на нитках «Северного потока» на государственном уровне.

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Президент России Владимир Путин заявил об очевидности теракта на нитках «Северного потока».

«Очевидно, что на нитках "Северного потока" произошел теракт», - отметил Путин при посещении авиационного завода в Улан-Удэ 14 марта.

Российский президент подчеркнул, что теракт на газопроводе был организован на государственном уровне.

По мнению Путина, взрыв такого рода - на большой глубине, огромной разрушительной силы и с глобальными экономическими и политическими последствиями - могли устроить только специалисты, «поддержанные всей мощью государства», обладающего подобными технологиями.

Напомним, что «Северные потоки» в Балтийском море были выведены из строя в результате взрыва. Журналистское расследование Сеймура Херша показало, что диверсию на нитке российского газопровода устроили Соединенные Штаты при содействии Норвегии.