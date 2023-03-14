Путин заявил, что теракт на «Северных потоках» был организован на государственном уровне
Президент России Владимир Путин заявил об очевидности теракта на нитках «Северного потока».
«Очевидно, что на нитках "Северного потока" произошел теракт», - отметил Путин при посещении авиационного завода в Улан-Удэ 14 марта.
Российский президент подчеркнул, что теракт на газопроводе был организован на государственном уровне.
По мнению Путина, взрыв такого рода - на большой глубине, огромной разрушительной силы и с глобальными экономическими и политическими последствиями - могли устроить только специалисты, «поддержанные всей мощью государства», обладающего подобными технологиями.
Напомним, что «Северные потоки» в Балтийском море были выведены из строя в результате взрыва. Журналистское расследование Сеймура Херша показало, что диверсию на нитке российского газопровода устроили Соединенные Штаты при содействии Норвегии.