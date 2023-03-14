В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Антон Шкаплеров покинул отряд космонавтов

Ирина Елагина
18:57 14.03.2023
Российский космонавт провел в космосе 709 суток 8 часов 5 минут 25 секунд.
Антон Шкаплеров покинул отряд космонавтов
© Фото: Роскосмос
Читайте нас на:

Антон Шкаплеров завершил карьеру космонавта и покидает отряд космонавтов после четырех длительных полетов и пребывания на МКС. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса в своем Telegram-канале.

«Шкаплеров продолжает работу в ЦПК на должности заместителя начальника управления по отбору и подготовке космонавтов к летным и наземным испытаниям и эксплуатации пилотируемых космических аппаратов», - отметили в госкорпорации.


По данным Роскосмоса, Шкаплеров вошел в отряд космонавтов почти 20 лет назад - 29 мая 2003 года. С 2011 по 2022 год он совершил четыре полета в космос, в общей сложности провел на околоземной орбите 709 суток 8 часов 5 минут 25 секунд, трижды выходил в открытый космос и проработал за бортом МКС 21 час 38 минут.

Десять лет назад Шкаплерову было присвоено звание Героя России и вручены медаль «Золотая Звезда» и почетный знак «Летчик-космонавт РФ».

Ранее сообщалось, что грузовой корабль «Прогресс МС-22» не допустил столкновения МКС с космическим мусором, вовремя скорректировав орбиту. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:00 В стране и мире
Опубликованы кадры с места взрыва автомобиля в Мелитополе
18:28 В стране и мире
Небензя сообщил, что ФРГ, Дания и Швеция отказались сотрудничать по расследованию теракта на «Северных потоках»
16:17 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что все международные проблемы начались после развала СССР
15:11 В стране и мире
Путин прибыл в Улан-Удэ, где посетит авиазавод и встретится с Цыденовым
14:35 В стране и мире
Видео
Сигал рассказал, что в США есть те, кто любит Россию и знает, что им говорят неправду
Популярное
Видео
«Если ничего не мешает, нужно спать ложиться»: Путин пошутил о преодолении трудностей
Экс-президент Грузии Саакашвили рассказал об угрозе полиорганной недостаточности
Foreign Policy: США передали Украине три меча и кремневый топор
Видео
Драка двух учеников в школе на востоке Москвы закончилась реанимацией
Видео
В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ ударил двух учеников и назвал их «чепушилами»
«СЭ»: Костомарову могут ампутировать еще одну часть руки
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.