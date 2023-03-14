Антон Шкаплеров покинул отряд космонавтов

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Антон Шкаплеров завершил карьеру космонавта и покидает отряд космонавтов после четырех длительных полетов и пребывания на МКС. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса в своем Telegram-канале.

«Шкаплеров продолжает работу в ЦПК на должности заместителя начальника управления по отбору и подготовке космонавтов к летным и наземным испытаниям и эксплуатации пилотируемых космических аппаратов», - отметили в госкорпорации.



По данным Роскосмоса, Шкаплеров вошел в отряд космонавтов почти 20 лет назад - 29 мая 2003 года. С 2011 по 2022 год он совершил четыре полета в космос, в общей сложности провел на околоземной орбите 709 суток 8 часов 5 минут 25 секунд, трижды выходил в открытый космос и проработал за бортом МКС 21 час 38 минут.

Десять лет назад Шкаплерову было присвоено звание Героя России и вручены медаль «Золотая Звезда» и почетный знак «Летчик-космонавт РФ».

Ранее сообщалось, что грузовой корабль «Прогресс МС-22» не допустил столкновения МКС с космическим мусором, вовремя скорректировав орбиту.