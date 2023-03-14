«Прогресс МС-22» не допустил столкновения МКС с космическим мусором

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Российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-22» спас Международную космическую станцию от столкновения с космическим мусором. Грузовик вовремя скорректировал орбиту МКС, что спасло станцию от контакта с опасными объектами. Об успешном маневре МКС сообщила пресс-служба ГК «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

По данным Роскосмоса, инцидент произошел в 14.54 мск. В этот момент на 135 секунд включились двигатели грузового корабля и выдали импульс 0,3 м/с.

«В результате средняя высота орбиты МКС составила 419 км над поверхностью нашей планеты», - уточнили в Роскосмосе.

Это позволило сменить орбиту и вывести МКС из-под удара.

«Российские "Прогрессы" - основное средство проведения коррекций орбиты МКС и маневров уклонения станции от опасных объектов», - подчеркнули в Роскосмосе.

По подсчетам центра управления полетами, за все время пребывания МКС в космосе понадобилось проведение 336 коррекций высоты орбиты, в том числе 185 - с помощью российских «Прогрессов». Каждый десятый случай был связан с необходимостью сменить курс, чтобы не столкнуться с космическим мусором.



