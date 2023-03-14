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Проректор РАНХиГС Марголин отметил, что при реформе вузов нужно готовить созидателей

Алексей Курильченко
17:03 14.03.2023
По словам профессора, предложение министра высшего образования о сокращении срока обучения в магистратуре - лишь один из возможных подходов, который следует обсудить.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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Комментируя предложение министра науки и высшего образования Валерия Фалькова о сокращении срока обучения в магистратуре, проректор РАНХиГС, заслуженный экономист Российской Федерации Андрей Марголин отметил, что подобная реформа является лишь одним из возможных подходов, который еще следует обсудить. По мнению эксперта, главной целью реформирования должен стать уход от модели, популярной с начала 90-х, по которой задача образования - воспитать квалифицированного потребителя.

«Вот если мы оттуда уйдем и поставим цель подготовки созидателя, то задача определения оптимальных сроков обучения в бакалавриате, специалитете и магистратуре будет решаться проще», - заявил Марголин.

По его словам, главный вопрос - это улучшение качества образования. Как отметил профессор, в силу разных причин из вузов зачастую выходят выпускники без необходимых знаний и опыта для решения сложных социально-экономических задач.

Ранее руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков, комментируя предложение Фалькова, выразил мнение, что в РФ следует перейти к единому высшему образованию, а не пытаться изменять Болонскую систему.

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