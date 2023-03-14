Во Всероссийском фонде образования отреагировали на идею сократить обучение в магистратуре

По мнению Сергея Комкова, России следует вернуться к системе, в которой высшее образование не делилось на два сорта.

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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе заседания Комитета Госдумы предложил сократить срок обучения в магистратуре по отдельным направлениям. Среди этих направлений IT-сфера и инженерно-технические специальности. Руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков прокомментировал «Звезде» данное предложение, выразив мнение, что в РФ следует перейти к единому высшему образованию, а не пытаться изменять Болонскую систему.

«Фактически мы аннулируем магистратуру и сводим ее к курсам повышения квалификации... Поэтому если министр высшего образования хочет сократить магистратуру до года, то давайте ее так и назовем - курсами повышения квалификации», - сказал Комков.

По мнению эксперта, России следует вернуться к системе, похожей на советскую - в которой высшее образование не делилось на два сорта.

«У нас должно быть высшее образование одного сорта - причем самого высокого качества. После получения которого человек мог был поступать в ординатуру, либо аспирантуру, чтобы получить ученую степень», - сказал Комков.

Ранее помощник президента России Андрей Фурсенко заявил, что дипломы бакалавров приравняют к дипломам о полном высшем образовании. Речь идет о всех дипломах, полученных до настоящего времени.