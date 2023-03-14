Власти Белоруссии внесли Софью Сапегу в список лиц, причастных к терроризму

Софья Сапега отбывает в Белоруссии 6-летний срок лишения свободы за разжигание социальной вражды и розни по приговору Гродненского суда.

© Фото: Тамара Беляева, РИА Новости

Гражданка России Софья Сапега вошла в перечень лиц, причастных к террористической деятельности на территории Белоруссии. Об особом статусе россиянки, отбывающей в Белоруссии 6-летний срок лишения свободы за разжигание вражды, сообщает сайт белорусского КГБ.

Осужденная Софья Сапега внесена в список под номером 1026. Основанием для включения в число граждан, связанных с террористической деятельностью, стало вступление в силу приговора Гродненского областного суда о «признании виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей 130 УК Республики Беларусь».

Напомним, что в мае 2022 года Гродненский областной суд признал Софью Сапегу виновной в разжигании социальной вражды и розни, незаконном сборе данных о частной жизни и персональных данных сотрудников правоохранительных органов, судей, госслужащих и журналистов - всего пострадали около 240 человек, сведения о которых были размещены в Telegram-каналах. Суд приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. В МИД РФ не исключают возможности перевода Сапеги из белорусской колонии в Россию для отбывания дальнейшего наказания.



