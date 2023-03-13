ФСБ РФ задержала мужчину, пытавшегося вступить в ряды украинских боевиков

Подозреваемый приобрел медикаменты и амуницию, а также установил контакты с людьми, которые были готовы помочь ему добраться до Украины.

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На границе с Казахстаном был задержан мужчина, который хотел попасть на Украину и вступить в ряды ее вооруженных формирований. Об этом сообщили в УФСБ РФ по Астраханской области.

Фигурант дела был задержан у пункта пропуска «Караузек» в Астраханской области. По данным следствия, это житель Петрозаводска 1989 года рождения. Он приобрел медикаменты и амуницию, а также установил контакты с людьми, которые были готовы помочь ему добраться до Украины. Против мужчины возбуждено уголовное дело по факту приготовления к государственной измене.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ РФ задержали жительницу Хабаровска, которая причастна к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи украинским боевикам. Она переводила деньги, которые украинские военные могли потратить на оружие, боеприпасы и обмундирование.