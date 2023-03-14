«Если ничего не мешает, нужно спать ложиться»: Путин пошутил о преодолении трудностей

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В ходе беседы работников авиационного завода в Улан-Удэ с президентом России Владимиром Путиным один из сотрудников спросил, мешает ли дефицит кадров выполнению гособоронзаказа. Путин ответил на это шуткой, добавив, что, несмотря на дефицит, на заводе работают хорошо подготовленные профессионалы.

«Мешает, да. Но если ничего не мешает, то тогда нужно спать ложиться. Все хорошо. Можно хрюкнуть сразу. А когда мешает, надо что-то преодолевать, надо работать над собой, над решением этих проблем», - сказал Путин.

Также президент указал на интерес мировых рынков к продукции авиазавода в Улан-Удэ. По словам президента, вертолеты используются активно и России - как в гражданской сфере, так и в армии.