В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Если ничего не мешает, нужно спать ложиться»: Путин пошутил о преодолении трудностей

Алексей Курильченко
16:54 14.03.2023
Президента спросили, мешает ли выполнению гособоронзаказа дефицит кадров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В ходе беседы работников авиационного завода в Улан-Удэ с президентом России Владимиром Путиным один из сотрудников спросил, мешает ли дефицит кадров выполнению гособоронзаказа. Путин ответил на это шуткой, добавив, что, несмотря на дефицит, на заводе работают хорошо подготовленные профессионалы.

«Мешает, да. Но если ничего не мешает, то тогда нужно спать ложиться. Все хорошо. Можно хрюкнуть сразу. А когда мешает, надо что-то преодолевать, надо работать над собой, над решением этих проблем», - сказал Путин.

Также президент указал на интерес мировых рынков к продукции авиазавода в Улан-Удэ. По словам президента, вертолеты используются активно и России - как в гражданской сфере, так и в армии.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:17 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что все международные проблемы начались после развала СССР
15:11 В стране и мире
Путин прибыл в Улан-Удэ, где посетит авиазавод и встретится с Цыденовым
14:35 В стране и мире
Видео
Сигал рассказал, что в США есть те, кто любит Россию и знает, что им говорят неправду
13:49 ОПК
Видео
Шойгу проверил ход выполнения ГОЗ на предприятии Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Подмосковье
13:06 В стране и мире
Видео
Захарова назвала шантажом требования Киева продлить зерновую сделку на 120 дней
Популярное
Видео
«Если ничего не мешает, нужно спать ложиться»: Путин пошутил о преодолении трудностей
Экс-президент Грузии Саакашвили рассказал об угрозе полиорганной недостаточности
Foreign Policy: США передали Украине три меча и кремневый топор
Видео
Драка двух учеников в школе на востоке Москвы закончилась реанимацией
Видео
В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ ударил двух учеников и назвал их «чепушилами»
«СЭ»: Костомарову могут ампутировать еще одну часть руки
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.