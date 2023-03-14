В стране и мире Путин: Россия на Украине решает задачу выживания своей государственности Андрей Аркадьев Президент заявил о необходимости проявить консолидацию нашего общества для приближения мира и стабильности. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Россия в ходе проведения специальной военной операции борется за сохранение своей государственности, заявил президент РФ Владимир Путин. «Для нас это не геополитическая задача, а задача выживания российской государственности, создания условий для будущего развития страны и наших детей», - сказал Путин во время общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода. Глава государства заявил о необходимости проявить консолидацию общества для приближения мира и стабильности. По словам Путина, противник хочет раскачать обстановку в России и «растащить по кускам» нашу страну. Как утверждает президент, давление на Россию началось после распада СССР, а чтобы раскачать страну, была создана пятая колонна. Кроме того, Путин отметил интерес мировых рынков к продукции авиазавода. Экспертное мнение и аналитика