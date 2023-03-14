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В МО РФ заявили об уничтожении украинского истребителя МиГ-29

15:23 14.03.2023
Вражеский самолет был сбит истребительной авиацией ВКС России в районе Красноармейска на территории ДНР.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило об уничтожении украинского истребителя МиГ-29. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», - заметил Конашенков. 

Отличились и зенитчики, за сутки перехватившие 23 снаряда украинских РСЗО HIMARS, «Смерч» и «Ураган». Также они уничтожили 17 вражеских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Новая Збурьевка, Голая Пристань (Херсонская область), Межирич (Запорожская область) Кременная, Житловка (ЛНР), Кирилловка, Волноваха, Мандрыкино (ДНР). 

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. Огневому поражению подверглись 78 украинских артиллерийских подразделений, а также другие войска противника в 142 районах. 

Удалось уничтожить украинскую боевую машину РСЗО «Ольха» в районе Казачьей Лопани в Харьковской области, а также боевую машину РСЗО «Ураган» в районе Дальнего на территории ДНР. А в районах населенных пунктов Доброполье и Клиновое в этом же регионе России уничтожены украинские РЛС контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37.

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные потери украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 401 самолета, 220 вертолетов, 3 418 беспилотников, 412 ЗРК, 8 293 танков и других боевых бронированных машин, 1 057 боевых машин РСЗО, 4 350 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 924 единиц специальной военной автотехники. 

Также Конашенков заявил об уничтожении склада боеприпасов 72-й мехбригады противника.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
 

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