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В Минобороны России заявили об уничтожении склада боеприпасов 72-й мехбригады противника

15:22 14.03.2023
Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков уточнил, что вражеский склад был уничтожен в населенном пункте Водяное на территории ДНР.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило об уничтожении склада с боеприпасами 72-й механизированной бригады неприятеля. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В населенном пункте Водяное Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ», - сказал он на брифинге.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях поражены подразделения противника в районах Пречистовки и Успеновки. Представитель российского оборонного ведомства озвучил суточные потери украинской стороны в живой силе и военной технике на этих направлениях. По словам Конашенкова, уничтожены до 60 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, три пикапа, три автомобиля и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении суточные потери неприятеля в личном составе превысили 40 человек. Уничтожены три боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и одна самоходная гаубица «Акация».

На Купянском направлении поражены подразделения противника в районах Синьковки и Кисловки. Уничтожены до 75 украинских боевиков, БМП, три автомобиля, четыре самоходные гаубицы «Гвоздика» и одна противотанковая пушка МТ-12.

На Краснолиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Ямполовки и Невского. Суточные потери вооруженных формирований Украины в личном составе на данном направлении превысили 95 человек. Уничтожены несколько единиц военной техники, включая самоходную артиллерийскую установку «Акация», буксируемую гаубицу Д-30, а также американскую буксируемую гаубицу М777.

На Донецком направлении в районах населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое за сутки уничтожены до 150 украинских боевиков, три танка, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, два автомобиля, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», противотанковая пушка МТ-12, а также две артиллерийские системы М777.

Также в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится об уничтожении украинского истребителя МиГ-29.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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