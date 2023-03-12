В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины

Ян Брацкий
01:15 12.03.2023
Согласно информации министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в регионах практически одновременно, в 00:13 по московскому времени.
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины
© Фото: Mykola Miakshykov Keystone Press Agency, Global Look Press
Читайте нас на:

В Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной официальному Киеву части Запорожья объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Российские Вооруженные Силы начали наносить удары по инфраструктуре украинских националистов 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских спецслужб, к организации и реализации подрыва переправы причастен официальный Киев.

Все удары наносятся высокоточным оружием, исключительно по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи. С октября прошлого года воздушная тревога на территории Украины объявляется ежедневно.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:54 В стране и мире
Патриарх Кирилл обратился к Папе Римскому с призывом остановить изгнание монахов из Киево-Печерской лавры
21:43 В стране и мире
Видео
МВД России опубликовало кадры задержания находящегося в розыске иностранца с оружием
20:31 Армия
МО РФ заявило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
20:01 Армия
Видео
Экипажи Су-25 ВКС России уничтожили замаскированные позиции националистов
19:38 В стране и мире
В России обещают в 2023 году запустить электронные визы для иностранцев
Популярное
Foreign Policy: США передали Украине три меча и кремневый топор
Видео
Драка двух учеников в школе на востоке Москвы закончилась реанимацией
Видео
В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ ударил двух учеников и назвал их «чепушилами»
«СЭ»: Костомарову могут ампутировать еще одну часть руки
Видео
Мужчина столкнул подростка под поезд в московском метро
В подготовке теракта в Тирасполе подозревают завербованного СБУ уроженца ПМР
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.