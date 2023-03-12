Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины

Согласно информации министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в регионах практически одновременно, в 00:13 по московскому времени.

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В Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной официальному Киеву части Запорожья объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Российские Вооруженные Силы начали наносить удары по инфраструктуре украинских националистов 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских спецслужб, к организации и реализации подрыва переправы причастен официальный Киев.

Все удары наносятся высокоточным оружием, исключительно по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи. С октября прошлого года воздушная тревога на территории Украины объявляется ежедневно.