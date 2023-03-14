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Лавров рассказал, какую цель может преследовать развязавший гибридную войну против РФ Запад

Анастасия Бобылева
12:16 14.03.2023
По его словам, действия Запада в начале пандемии привели к голоду в беднейших странах и к кризису на энергетическом рынке в Европе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МИД РФ
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Запад развязал гибридную войну против России, чтобы демонизировать ее в глазах мировой общественности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Гибридная война, которая готовилась долгие годы, которая сейчас развязана против России, имеет своей целью демонизировать нашу страну в глазах мировой общественности, обвинить ее во всех смертных грехах», - уверен глава российского МИД.

Он отметил, что именно Запад спровоцировал голод в беднейших странах в начале пандемии, когда начал активно скупать все имеющееся на рынке продовольствие. Также, по словам Лаврова, Россию обвиняют в энергетическом кризисе в Европе, в почти троекратном взлете цен на энергоносители в некоторых странах, однако в этой ситуации виновата вовсе не Москва.

Ранее Лавров прокомментировал, как будет действовать Россия в случае, если Запад заблокирует расследование теракта на «Северных потоках». Он подчеркнул, что в таком случае Москва будет думать, как ответить.

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