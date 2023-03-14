Боярский опроверг сообщения о завершении актерской карьеры

Артист отметил, что в настоящее время дает спектакли и еще намерен остаться на сцене.

© Фото: Anatoly Lomohov, Russian Look, Globallookpress

Народный артист РСФСР, российский актер и музыкант Михаил Боярский опроверг «Звезде» информацию о якобы завершении карьеры. Он отметил, что «профессия не вечная», хотя указал, что намерен еще остаться на сцене.

«Просто никаких перспектив в плане работ над новыми пьесами у меня нет. Достаточно много спектаклей, но не меньше семи в месяц. Все-таки в профессии актера и профессии спортсмена есть детали, которые касаются срока годности. Мне кажется, есть и певички, которым уже пора. То есть это профессия не вечная», - отметил Боярский.

Актер добавил, что уступит место более молодым артистам, исходя из своего физического и психологического состояния.

Напомним, накануне Пятый канал сообщил, что Михаил Боярский планирует завершить актерскую карьеру. По данным телеканала, артист якобы заявил, что решение связано с трудностью выступления на сцене из-за последствий заражения COVID-19.