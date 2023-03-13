Армия «Аллигаторы» разнесли пункт управления украинских боевиков и бронетехнику врага Ударные вертолеты Ка-52 нанесли удары по противнику управляемыми и неуправляемыми ракетами. Часть из них была выпущена с кабрирования. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России показало работу экипажей ударных вертолетов Ка-52. На видео «Аллигаторы» наносят удары по опорным пунктам и бронетехники врага. «В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ», - говорится в сообщении. В российском оборонном ведомстве добавили, что вертолеты армейской авиации сопровождают российские колонны, громят украинскую бронетехнику, доставляют десант, военные грузы, а также оказывают авиаподдержку подразделениям на земле. Также МО РФ показало, как РСЗО «Град» бьет по позициям украинских боевиков. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика