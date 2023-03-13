«Аллигаторы» разнесли пункт управления украинских боевиков и бронетехнику врага
Минобороны России показало работу экипажей ударных вертолетов Ка-52. На видео «Аллигаторы» наносят удары по опорным пунктам и бронетехники врага.
«В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ», - говорится в сообщении.
В российском оборонном ведомстве добавили, что вертолеты армейской авиации сопровождают российские колонны, громят украинскую бронетехнику, доставляют десант, военные грузы, а также оказывают авиаподдержку подразделениям на земле.
Также МО РФ показало, как РСЗО «Град» бьет по позициям украинских боевиков.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов