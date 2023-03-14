Лавров заявил, что «прямой нацизм» поглощает все больше стран Европы

Министр акцентировал внимание на актуальности гуманного отношения к людям на всей планете.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва наблюдает, как все больше и больше стран Европы охватывает нацизм. С таким заявлением глава российского внешнеполитического ведомства выступил в ходе открытия учредительного конгресса Международного движения русофилов.

«Мы видим не просто неонацизм, мы видим прямой нацизм, который охватывает все больше и больше европейских стран. Видим, как разрушается на наших глазах история, разрушаются святые памятники», - подчеркнул министр.

Вместе с тем Лавров отметил актуальность гуманного отношения к людям на всей планете, а также необходимости бороться с диктатом во всех его проявлениях.

Напомним, глава МИД РФ также заявил, что целями гибридной войны, развязанной против России, выступают обвинение России «во всех смертных грехах», а также демонизация страны в глазах мировой общественности.