Лавров заявил, что «прямой нацизм» поглощает все больше стран Европы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва наблюдает, как все больше и больше стран Европы охватывает нацизм. С таким заявлением глава российского внешнеполитического ведомства выступил в ходе открытия учредительного конгресса Международного движения русофилов.
«Мы видим не просто неонацизм, мы видим прямой нацизм, который охватывает все больше и больше европейских стран. Видим, как разрушается на наших глазах история, разрушаются святые памятники», - подчеркнул министр.
Вместе с тем Лавров отметил актуальность гуманного отношения к людям на всей планете, а также необходимости бороться с диктатом во всех его проявлениях.
Напомним, глава МИД РФ также заявил, что целями гибридной войны, развязанной против России, выступают обвинение России «во всех смертных грехах», а также демонизация страны в глазах мировой общественности.