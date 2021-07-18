Заболевший коронавирусом Боярский вышел на связь из больницы

Михаил Боярский, заболевший коронавирусом, вышел на связь со своими поклонниками. Он рассказал о своем состоянии на странице в Instagram.

«Спасибо, что переживаете, все хорошо! Хочу еще раз сказать, обязательно прививайтесь», - написал он.

Народный артист России отметил, что заболевание проходит в легкой форме благодаря вакцине.

«Вы спасете жизнь себе и близким», - таким образом Боярский призвал россиян вакцинироваться.

Состояние госпитализированного с COVID-19 Михаила Боярского на данный момент остается стабильным – у артиста нет температуры, но пока он нездоров. Об этом ранее рассказала супруга артиста.