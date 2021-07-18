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Заболевший коронавирусом Боярский вышел на связь из больницы

Иван Линдеманн
03:15 18.07.2021
Народный артист России отметил, что заболевание проходит в легкой форме благодаря вакцине.
Заболевший коронавирусом Боярский вышел на связь из больницы
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Михаил Боярский, заболевший коронавирусом, вышел на связь со своими поклонниками. Он рассказал о своем состоянии на странице в Instagram.

«Спасибо, что переживаете, все хорошо! Хочу еще раз сказать, обязательно прививайтесь», - написал он.

Народный артист России отметил, что заболевание проходит в легкой форме благодаря вакцине.

«Вы спасете жизнь себе и близким», - таким образом Боярский призвал россиян вакцинироваться.

Состояние госпитализированного с COVID-19 Михаила Боярского на данный момент остается стабильным – у артиста нет температуры, но пока он нездоров. Об этом ранее рассказала супруга артиста.

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