Заболевший коронавирусом Боярский вышел на связь из больницы
Народный артист России отметил, что заболевание проходит в легкой форме благодаря вакцине.
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
Михаил Боярский, заболевший коронавирусом, вышел на связь со своими поклонниками. Он рассказал о своем состоянии на странице в Instagram.
«Спасибо, что переживаете, все хорошо! Хочу еще раз сказать, обязательно прививайтесь», - написал он.
Народный артист России отметил, что заболевание проходит в легкой форме благодаря вакцине.
«Вы спасете жизнь себе и близким», - таким образом Боярский призвал россиян вакцинироваться.
Состояние госпитализированного с COVID-19 Михаила Боярского на данный момент остается стабильным – у артиста нет температуры, но пока он нездоров. Об этом ранее рассказала супруга артиста.