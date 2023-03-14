Песков заявил, что РФ не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге

Представитель Кремля отреагировал на возможное рассмотрение в суде дел против России.

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Российская сторона не принимает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном делопроизводстве суда против России по ситуации на Украине.

«Мы не признаем этот суд, мы не признаем юрисдикцию этого суда. Так к этому и относимся», - заявил Песков.

В прошлом году Песков заявил, что Россия не будет принимать во внимание решение Международного суда ООН о необходимости приостановить проведение специальной военной операции. Представитель Кремля указал на отсутствие согласия сторон по данному вопросу.