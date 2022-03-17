Кремль не примет во внимание решение суда ООН по спецоперации на Украине

Россия не станет принимать во внимание решение Международного суда Организации объединенных наций о необходимости приостановить специальную операцию на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что в данном случае не было согласия сторон.

«Нет, мы не сможем принять это решение во внимание. У международного суда там есть понятие такое - согласие сторон. Здесь никакого согласия и быть не может. В данном случае это то, что мы не можем принять во внимание», - сказал Песков журналистам.

Ранее международный суд ООН в Гааге постановил, что Россия должна немедленно приостановить спецоперацию на Украине.

Также Песков объяснил значение слов российского лидера Владимира Путина о «самоочищении России». В ходе совещания президент заявил, что российский народ может отличить патриотов от предателей и это очищение общества укрепит страну.