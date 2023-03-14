Зенитчик Тайга рассказал об успешной работе «Буков» по любым воздушным целям

Комплексы противовоздушной обороны могут работать против самолетов, вертолетов и беспилотников, а также сбивать реактивные снаряды систем залпового огня.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Бригаде ПВО Восточного военного округа Верховный главнокомандующий присвоил звание гвардейской. Звание заслуженное, и свидетельств тому предостаточно. За время спецоперации расчеты уничтожили в воздухе более 500 объектов противника и показали, что для них несбиваемых целей нет.

«Все современное оружие, которое есть у натовских стран, по любому виду баллистических целей, по любому виду аэродинамических целей наши комплексы работают успешно», - поделился командир бригады ПВО Восточного военного округа с позывным Тайга.

Ежедневно российские силы ПВО засекают в небе беспилотники противника, которые пытаются разведать позиции российских войск. Также регулярно бьет реактивная артиллерия с той стороны. ЗРК «Бук» против такой угрозы - самое эффективное оружие. И работа для них находится практически каждый день.

Одни прикрывают, вторые дают целеуказание, третьи сбивают. Так устроена боевая работа зенитных расчетов. «Буки» мешают разведке с воздуха, не дают работать авиации противника. Поэтому охота на эти комплексы ведется с первых дней специальной военной операции. Начальник расчета зенитчиков с позывным Тридцать Четвертый знает это не понаслышке. Во время работы на передовой его машина оказалась под ударом противника. Технику спасли, но сам командир получил серьезные ранения. После госпиталя мог поехать домой, но поступил иначе.

«Отправился в госпиталь, вылечился и вернулся обратно», - сказал он.

Комплекс «Бук-М2» способен обнаруживать воздушные цели, уничтожает даже самые быстрые, в том числе ракеты HIMARS. «Буки» неприхотливы в дороге, поэтому работать могут практически с любой позиции. В комплексе с другими системами ПВО становятся частью надежного щита, прикрывающего российские войска.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.