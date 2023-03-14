Розенбаум вышел на связь впервые после сообщений о госпитализации

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Российский певец Александр Розенбаум впервые после новости о его госпитализации опубликовал запись в своей группе «ВКонтакте». Он заверил, что его здоровье в порядке.

«Дорогие друзья! Все в порядке. Спасибо всем за заботу и поддержку», - говорится в сообщении.

Он выразил сожаление в связи с переносом выступления в Братске, однако заявил, что остальные концерты пройдут в соответствии с графиком.

Ранее стало известно о госпитализации артиста. По некоторым данным, он пожаловался на боль в ногах и врачи обнаружили у него тромб.