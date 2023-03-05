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Кравцов заявил, что Минпросвещения может создать Всероссийскую ассоциацию наставников

Марина Крижановская
11:13 05.03.2023
Уже существует Координационный совет по наставничеству при данном министерстве, объединяющий специалистов из разных сфер: в системе образования, на производстве, в культуре и в медицине.
Кравцов заявил, что Минпросвещения может создать Всероссийскую ассоциацию наставников
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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При Министерстве просвещения РФ может быть создана ассоциация, объединяющая наставников из разных отраслей. Отмечается, что при ведомстве уже создан соответствующий координационный совет.

Он состоит из представителей из медицинской сферы, производства, культуры, образования и других отраслей. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«Мы создали Координационный совет по наставничеству при Минпросвещения, объединив представителей разных отраслей. Важно, что наставники есть в любой сфере: и в системе образования, и на производстве, и в культуре, и в медицине. Я не исключаю, что всероссийская ассоциация наставников будет создана», - приводит слова министра Сергея Кравцова РИА Новости.

Министр добавил, что в текущем году разработают профессиональный стандарт наставника. Это позволит ввести соответствующую должность - «наставник», закрепив за ней квалификационные требования.

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