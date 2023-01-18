ЗРК «БУК» уничтожил более 60 целей украинских националистов в зоне СВО

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчетов зенитных ракетных комплексов «Бук» подразделений противовоздушной обороны Центрального военного округа в зоне специальной военной операции.

Военнослужащие данного расчета уничтожили уже более 60 целей ВСУ. Среди них самолеты, беспилотники и снаряды реактивной системы залпового огня «HIMARS».

«Шел пакет Химарсов. Все, как установлено, обнаружили, машина определила, что это баллистическая цель, при входе в зону уничтожили», - рассказывает командир батареи с позывным «Бродяга».

Его комплекс несет круглосуточное дежурство, за счет чего удается обеспечивать надежное прикрытие с воздуха позиций ВС РФ, а также важнейших административных и промышленных объектов.

«То есть одна машина работает, после чего ее меняют другие машины, и так постоянно волной. Небо мы не оставляем ни на секунду», - добавляет он.

В ходе круглосуточного боевого дежурства личный состав обнаруживает, сопровождает и уничтожает различные летательные аппараты противника и средства воздушного нападения.

Механик-водитель с позывным «Ануй» добавил, что не смотря на то, что машины постоянно перемещаются и меняют позиции, они ведут себя «прекрасно» и «неприхотливо».

Ранее истребители Су-35с обнаружили и уничтожили украинский самолет во время боевых вылетов.

Материал подготовили: Вероника Волосунова, Николай Баранов